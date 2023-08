Thibaut Courtois sérülését követően a Real Madridnak sürgősen kapus kellett, a választottjuk pedig Kepa Arrizabalaga lett, akit a Chelsea csapatától vettek kölcsön.



A spanyol válogatott kapust már be is mutatták Madridban, ahol a játékos egy rövid interjút is adott a klub médiamunkatársainak.

Elárulta, egy dolog volt, ami igazán kizökkentette a csapat bázisán, az pedig a 14 BL-trófea.

„Tizennégy Bajnokok Ligája trófea… ez egészen sokkoló...” – hüledezett a kapus.

Kepa: "The 14 Champions League trophies... it's shocking." pic.twitter.com/3Rb9tC3yXi — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 17, 2023

Maga a BL-győzelem mámora Kepa számára sem ismeretlen, ugyanis a 2020/21-es szezonban volt szerencséje a londoni kékekkel fellépni Európa csúcsára és elhódítani a BL-t.

Fotó: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images