A szerb Luka Jovic azt nyilatkozta a spanyol sajtónak, hogy nagyon boldog a Real Madridnál, jó a kapcsolata Zinedine Zidane vezetőedzőjével, és reméli, hogy hamarosan több játéklehetőséget fog kapni.

„Zidane azt mondta nekem, hogy bízik bennem, és örül annak, hogy itt vagyok. Sokat tett azért, hogy ide igazoljak. Boldog vagyok itt, és remélem, hogy idővel több játékidőt fogok kapni.”



A 22 éves játékos tavaly nyáron érkezett a Real Madridhoz, és azóta igazán nagy nyomás nehezedik rá. Úgy fogalmazott: ez minden fiatal játékosnak nehéz lenne.



„Bíznom kell továbbra is magamban, és abban is, hogy idővel több játékpercet fogok kapni.”



Arról, hogy szerinte mi lehet a siker receptje, hogy valaki a Real Madridba eljusson, csak annyit mondott:



„Kemény munka, de sok szerencse is. Mindenekelőtt rengeteget kell dolgozni. Majd, amikor itt vagy, akkor adj hálát az égnek, hogy ilyen csapattársakkal dolgozhatsz nap mint nap.”



Forrás: Marca.com

Borítókép: A. Ware/NurPhoto via Getty Images