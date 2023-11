2023 nyarán igazolt Madridba Joselu, a középcsatárt az RCD Espanyol adta kölcsön a királyi gárdának. Az eddigi 13 bajnokin 5 gólig jutó támadó elmondta a véleményét számos témában.

„Carlo Ancelotti velem mindig nagyon őszinte és nagyon közvetlen volt, amióta megérkeztem. Nagyon boldog vagyok, mert mindig opció voltam a változtatásai között. Amikor egy játékosára nem számíthatott, akkor ott voltam neki én, szóval csak köszönetet mondhatok” – mondta Joselu az edzőjéről.

A Nemzetek Ligája-győztes futballista szerint a válogatott új felfedezettjére, Lamine Yamalra nagyon oda kell figyelni: „ő az országunk ékköve, nagyon sokat kell támogatnunk és segítenünk neki nap mint nap. Egy fantasztikus fiú, és itt az a dolgunk, hogy támogassuk őt, mert szerintem alappillére lesz a válogatottnak.”

A gólokat tekintve bízik benne, hogy lesz ez még több is: „boldog vagyok, mert a csapat helyzeteket dolgoz ki, nekem is vannak gólszerzési lehetőségeim, bár lehetetlen mindet kihasználni, mert még a világ legjobbjainak is akadnak jó és rossz napjai. A gólok számához mindig hozzá lehet tenni még néhányat, de megmaradok annál, hogy a találataim nagy részét a csapatért szereztem.”

A támadó szerint Jude Bellingham 22-23 gólig juthat a szezonban. Viniciust megállíthatatlannak tartja, Rodrygo szerinte „jó srác”, de nem a helyén játszik. Carvajal pedig olyan, mint egy repülő, senki sem tudja megállítani.

Ami pedig a saját jövőjét illeti, reméli, hogy még egy évig maradhat. „Tudom, hogy milyen szerepet tölthetek be a klubban, és nem minden csapatnál van olyan profil, mint az enyém, ami nagyon különbözik minden mástól.”

