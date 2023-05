Jordi Alba a szezon végén ingyen távozik a Barcelonától. Ezt állítja Fabrizio Romano átigazolási szakértő és a CaughtOffside rovatvezetője, aki szerint a spanyol hátvéd 11 rendkívül sikeres év után hagyja el a spanyol óriást.

A 34 éves Alba, aki mostantól szabadügynök lesz, szabadon tárgyalhat egy másik klubhoz való átigazolásról. Bár egyelőre egyetlen klubot sem említettek, amely érdeklődne a tapasztalt spanyol iránt, tekintve, hogy hatalmas tapasztalattal rendelkezik az európai élvonalbeli labdarúgásban, a kérők valószínűleg gyülekezni fognak.

A Nou Campban eltöltött 11 éve alatt Alba, aki 2012-ben érkezett a Valenciától egy mindössze 12 millió fontot érő üzlet keretében (TM), 18 trófeát emelhetett a magasba, köztük hat La Liga-címet és a 2015-ben a Bajnokok Ligáját.

