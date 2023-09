Joao Félix már a Barcelona mezét viseli, ami a csatár elmondása szerint egy olyan álom, ami gyerekkora óta él benne. Ennyire elérzékenyült a klubbal való hivatalos bemutatkozásán, amelyet most szombaton tartottak a Ciutat Esportiva Joan Gamperben.

„Mindenki tudja, mennyire boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez egy gyerekkori álom volt. Gyerekkorom óta nézem a Barcát, azért vagyok itt, hogy segítsek, hogy eggyel több legyek, és hogy egy nagyszerű szezonunk legyen. Ez egy egyedülálló érzés, olyasmi, amire már régóta vágytam. Amikor megtudtam az érdeklődésről, nagyon boldog voltam, és mindenki erőfeszítésével ez meg is valósult. Gyerekkorom óta követem őket, én, az apám, a bátyám mindig is Barca-szurkolók voltunk, és bennem volt ez a vágy, hogy a legmagasabb szint eléréséért dolgozzak, és most itt vagyok. Innen ered a szenvedélyem a klub iránt" - mondta Joao.

„Remélem, hogy nagyszerű szezonunk lesz és sok örömet fogunk okozni a szurkolóknak, címekért akarunk harcolni, mert a klub a nagyságból él. A Bajnokok Ligája az álmaim trófeája, és mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük.”

