Joao Cancelo érkezésével Xavi végre kapott egy minőségi játékost a jobbhátvéd posztjára. Régóta várt erősítés ez, már csak jól kell tudnia használni a spanyol mesternek.



Egyelőre úgy tűnik, nem a játékoson fog múlni a csapat sikere, Cancelo ugyanis lelkesebb, mint valaha, és legutóbbi nyilatkozatában elmondta, bármit megtesz Xavinak, amit csak kér tőle.

„Az edző ad nekem egy kis szabadságot, amit nagyon élvezek. Jól érzem magam középen, de a szélen is. Bármihez igazodom, amit csak kér tőlem.”



„Mindig a Barcelona csapatában akartam játszani, meg akarom mutatni a szurkolóknak, amit tudok. Nagy dolgokat akarok elérni a klubbal, mert mindig erről álmodtam. Nehéz volt eljutni ide, de ez álmaim klubja, ezt minden barátom tudja.”

João Cancelo: "Xavi gives me freedom and I like that. I feel comfortable playing more inside, but I'm also fine playing wide. I will adapt to everything he asks of me." @tjuanmarti pic.twitter.com/ooLoqi7GDO