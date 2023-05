Billentyűzetet ragadott és kiadta magából gondolatait a vasárnap este történtek kapcsán Vinicius a közösségi oldalán, akit először bőrszíne miatt támadtak a szurkolók verbálisan Valenciában, majd miután ellenfele fojtogatta, őt állították ki.

„Ez nem az első, nem a második és nem is a harmadik alkalom volt. A rasszizmus elfogadott a La Ligában. A szervezők úgy gondolják ez normális, a [Spanyol Futball] Szövetség szintén, és az ellenfelek bíztatnak rá” – írta posztjában a brazil játékos.

„Sajnálom. A bajnokság, ami egykoron Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano és Messi nevével volt fémjelzett, ma a rasszistáké.”

Az eset, ami már önmagában is kérdéseket vet fel, meglepő közjátékkal folytatódott Javier Tebas, a La Liga elnökének részéről, ő ugyanis az interneten válaszolt.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb