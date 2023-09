Újból rossz hírt kapott a Real Madrid a Fenerbahcétól igazolt török fiatal, Arda Güler ügyében.



A rendkívüli ügyességgel megáldott támadó középpályás nemsokkal az átigazolását követően megsérült és még műtéten is át kellett, hogy essen.

A játékost az orvosok pár napja gyógyultnak nyilvánították és megadták neki a zöld jelzést arra, hogy pályára lépjen a következő bajnokin.

Derült égből villámcsapásként érte a hír a klubot, hogy a legutóbbi edzésen ismételten sérülést szenvedett, ezúttal a bal lábán, ami miatt további három hétig nem számíthat rá Ancelotti.

Arda Güler suffered new muscle injury today in the final part of Real Madrid training. #RealMadrid



He’s expected to be out for at least 3 weeks. pic.twitter.com/GqhNFOYPGT