Hivatalosan is bejelentésre került, hogy a Barcelona megszerezte az Athletic Bilbaóval lejáró szerződésű védőt, Inigo Martinezt.



Habár a transzfer ténye már egy ideje tudható volt, a klub ezidáig az FFP szabályoknak való biztos megfelelés miatt nem jelentette be Martinezt.

Ez azonban most megtörtént, a védő pedig el is mondta első szavait a Barcelona játékosaként.

„Nagyon sok mérkőzést játszottam már, nagyon sok tapasztalatom van a pályán, ezért az a célom, hogy én vezessem a Barcelona védelmét!”



„Szeretek védekezni és semmi kétségem afelől, hogy itt is remekül együtt tudunk majd dolgozni.”



„A bizalom, amit az első perctől érzékelek, nagyon pozitív, szeretném ezt úgy visszafizetni, hogy a legjobbamat nyújtom.”



„Bele kell tennünk a maximumot, hogy minden lehetséges címet megnyerjünk. Ez nem lesz könnyű feladat és sok munkát igényel, de ha mindenki jól végzi a dolgát, akkor annak meglesz az eredménye.”

10 things you (probably) didn't know about our new signing, Iñigo Martinez pic.twitter.com/NhzCYywe6s