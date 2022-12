A Leicester játékosa, Calar Soyuncu a spanyol Marca értesülései szerint nagyon közel áll ahhoz, hogy a következő szezontól az Atlético Madridot erősítse.

A 26 éves török védőért folytatott harcban remekül áll a madridi egyesület, akiknek nagy szükségük lenne az erősítésre hátul.

A lap szerint Simeonéék azt is fontolgatják, hogy ha a Felipe-Hermoso kettőstől meg tudnának szabadulni januárban, akár már a télre is előrehozhatják Soyuncu csatlakozásának időpontját.

Soyuncu végre valós versenyhelyzetet teremthet a Savic-Gimenez kettősnek, ami igazán ráférne a matracosokra.

Atletico Madrid are reportedly keen on signing the Leicester City defender Caglar Soyuncu.



The 26-year-old has done well for the Foxes since joining the club from Bundesliga and he could prove to be a useful addition to Diego Simeone’s back line. #LCFC pic.twitter.com/o4LwW4rm9c