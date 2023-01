Az Athletic Bilbao támadója, Inaki Williams egy hihetetlen rekordot szakított meg a vasárnapi bajnokin.

A játékos 2016 óta nem hagyott ki egyetlen bajnoki meccset sem, ami így zsinórban 251 találkozót jelent.

A vasárnapi, Celta Vigo elleni találkozót azonban sérülés miatt kénytelen volt a lelátóról végignézni, így a különleges sorozat megszakadt.

A Marca szerint a játékos célja a 300-as álomhatár elérése és megdöntése volt, ezt azonban a legutóbbi meccsén szerzett sérülése nem tette lehetővé.

Ezzel a számmal toronymagasan vezeti az erre vonatkozó listát, a második helyen 202 mérkőzéssel Juan Antonio Larranag áll.

After 6 years, 251 consecutive games, Inaki Williams will now miss one La Liga game with Athletic Club as he won’t be involved against Celta Vigo due to muscle injury. #LaLiga



Last time he didn’t play was April 7, 2016 vs Malaga. pic.twitter.com/0VQ6kWv7j7