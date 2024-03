Habár a Valencia-Real Madrid mérkőzés szombat este óta Gil Manzano őrjítő hibája miatt van a média tűzkeresztjében, arról se feledkezzünk meg, hogy a találkozó utolsó perceiben a denevéresek védője, Mouctar Diakhaby súlyosan megsérült.



Egy szerelés után nagyon a madridiak játékosa, Aurelien Tchouameni ráesett a jobb lábára.

Another angle from Diakhaby’s horrible, pray he gets better as soon as possible. pic.twitter.com/NCgeA8xW4I