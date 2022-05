Dokumentumfilmben dolgozták fel a Barcelona egyik legnagyobb kudarcát.



2019-ben a gránátvörös-kékek 3-0-ra legyőzték a Camp Nouban a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így szinte biztos volt, hogy kvalifikálják magukat a fináléba. Ám Jürgen Klopp fiai nem adták fel és az Anfielden elképesztő rohamot diktálva, 4-0-ra verték a katalánokat, ezzel kiejtve őket.



A Barcelona szponzora, a Rakuten készített egy dokumentumfilmet, amely a klub 2018/19-es szezon kulisszái mögé enged betekintést. A Meccsnap elnevezésű sorozat hetedik epizódja a Tizennyolc napos vihar, a Liverpool elleni mérkőzést dolgozza fel, és rávilágít arra, milyen mélypontra kerültek a vereséget követően.



A közösségi médiában közzétett felvételen jól látszik, hogy dolgozza fel a kudarcot Philippe Coutinho, Sergio Busquets vagy Ivan Rakitic. A videó bemutatja Ernesto Valverde félidei beszédét és azt is, hogy Jordi Alba már az első 45 perc után vigasztalásra szorult.









Szintén értékes része a felvételnek Lionel Messi meccs előtti lelkesítő beszéde, ami jól mutatja az argentin mentalitását.



„Gyerünk, emberek. Tegyünk egy lépést előre" – mondta.



"Nem veszíthetjük el ezt a lehetőséget, rendben? Most, hogy itt vagyunk, adjunk bele mindent. Erősen kell kezdenünk. Ne feledjétek, Róma a mi hibánk. Senki másé. Nem szabad hagynunk, hogy megtörténjen ugyanaz. A mi hibánk volt, és senki másé.”



Messi a félidőben is felszólalt és lelkesíteni próbálta társait.



„Gyerünk, gyerünk, erősen kell kezdenünk. Haladjunk tovább, meg tudjuk csinálni. Ne dőljünk hátra. Gyerünk, induljunk el. Gólt kell szereznünk” – mondta.



Borítókép: Rakuten TV