Az európai futballszezon kezdetén még minden csapat reménykedik a sikerben, abban, hogy valami kiemelkedőt alkothatnak. Nincs ez másként az Atletico Madridnál sem, ahol bár a Joao Felix körüli hírek beárnyékolják kissé a klub mindennapjait, és szeretnének rá megoldást találni, Antoine Griezmann a Goal cikkében elmondta, hogy kupákat szeretnének nyerni idén.

„Történelmet akarok írni az Atléticoban. Szóval egy kupagyőzelem nagyon fontos lenne és egy megvalósult álom egyben. Fantasztikus lenne, ha megtudnánk nyerni a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is.”

Mindehhez természetesen elengedhetetlen egy remek öltözői hangulat is, amiben Diego Simeonénak is kulcsszerepe lehet. Ezt veszélyeztethette volna a tavalyi világbajnokság fináléja utáni időszak, ahol Griezmann három argentin honfitársával – Rodrigo De Paul, Angel Correa, Nahuel Molina – is újra együtt kellett dolgozzon annak ellenére, hogy őrületes izgalmak közepette buktak el a franciák 3-3-as eredmény és hosszabbítás után, tizenegyesekkel.

„Csalódott voltam, de aztán egy héttel később örültem a három társam sikerének, mert hosszú ideje ismerem őket.”

„A Világbajnokság előtt és alatt viccelődtem Rodrigóval és mókás volt a tény, hogy mindketten bejutottunk a döntőbe. Olyan dolgokat mondtam neki, mint például, hogy „óh, sok sikert” és párszor jókat nevettünk mielőtt Katarba mentünk volna, majd a végén a Világbajnokságnak ők letten a bajnokok. Fájdalmas volt, de egyben szórakoztató is. Az utolsó pár hétben beszéltünk róla itt is.”

A francia támadó azt is elmondta, hogy szeretnék a játékstílusukat egy kicsit megváltoztatni, ami hozzásegíthetné őket a hőn áhított sikerekhez. A Bajnokok Ligájában egyelőre még a selejtezők zajlanak, a bajnokság viszont már megkezdődött. Az első fordulóban a matracosok 3-1-re diadalmaskodtak a Granada ellen otthon, vasárnap a Betist fogadják majd este fél tíztől. A találkozót a Spíler 2 közvetíti Magyarországon.

Borítókép: Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista