Hivatalos felületein keresztül, egy kreatív videó segédletével jelentette be a rutinos belsővédő, Raúl Albiol megtartását a spanyol élvonalban szereplő Villarreal.

A 2010-ben a spanyol válogatottal világbajnokságot nyerő játékos további egy esztendővel, azaz 2024-ig hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését. A 38 esztendős védő még 2019-ben írt alá 4 millió euróért, azóta 155 alkalommal öltötte magára a Villarreal szerelését.

Albiol a 2022/23-as szezonban 27 tétmérkőzésen 2211 percet töltött a pályán és jelenleg a liga harmadik legidősebb mezőnyjátékosa Alvaro Negredo (Cadiz) és Joaquin (Betis) mögött.

A Villarreal öt fordulóval a bajnokság vége előtt a Real Sociedad mögött az ötödik.

