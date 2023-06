A Real Madrid bejelentette, hogy nyáron szabadügynökként távozik a klubtól Mariano Diaz, aki egy kisebb kihagyást leszámítva 2011 óta erősíti a habfehéreket.



A spanyol-dominikai játékos végigjárta a Real Madrid ranglétráját, és habár éveken keresztül volt tagja az első keretnek, sosem számított alapembernek a fővárosban.

A 2017/18-as szezonban egyéves kitérőt tett a Lyonban, ami jót tett, a Real Madrid azonban hiába vásárolta vissza jóval drágábban, újfent nem tudta beverekedni magát a kezdőbe.

Mariano 84 találkozón 12 gólt és három gólpasszt jegyzett, búcsúmeccse a hétvégi Bilbao elleni találkozó lesz, csakúgy, mint Marco Asensiónak.

A támadó kétszeres BL-győztesnek, kétszeres klubvilágbajnoknak, háromszoros spanyol bajnoknak, kétszeres Szuperkupa-győztesnek, kétszeres spanyol Szuperkupa-győztesnek és egyszeres Copa del Rey győztesnek mondhatja magát.

Official: Mariano Díaz leaves Real Madrid as free agent — his contract will not be extended. #RealMadrid



He has won 13 titles: 2 European Cups, 3 Club World Cups, 2 European Super Cups, 3 Leagues, 1 Copa del Rey and 2 Spanish Super Cups. pic.twitter.com/jRED9C3hJB