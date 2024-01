A Barcelona stábjának mai vizsgálatai megerősítették, hogy Raphinha bal combizma sérült, így nem számíthat rá Xavi a vasárnapi, Real Madrid elleni Szuperkupa-döntőn.



A klub nem közölte, hogy a játékos meddig lesz távol, de az ehhez hasonló sérülések alapján a kihagyás akár több hetes is lehet majd.

Raphinhát a döntőben vélhetően az Osasuna ellen is helyére érkező, majd gólt is szerző Lamine Yamal pótolja majd.

INJURY NEWS | Tests carried out today have shown that Raphinha has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hpL05UcVT4