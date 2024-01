Kemény ellenfél vár a csapatokra a Spanyol Király-kupa legjobb 16 csapata közt, ugyanis a Real Madridot a nagy városi riválissal, az Atléticóval sorsolták össze.



Mivel 10-én a két csapat Riyadban, a Szuperkupa során is egymásnak feszül, így a kupameccs a második ilyen összecsapás lesz egy héten belül.

Nem sokkal ezután, február 4-én újfent, immár negyedik alkalommal találkoznak majd, ezúttal a Bernabeuban, a La Liga keretein belül.

A két klub a szezonban eddig egyszer találkozott, akkor az Atlético Madrid 3-1-re nyert a Wanda Metropolitanóban.

