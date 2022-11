A Real Madrid évek óta nagyon tudatosan és okosan építi a keretét, ennek eredménye az az európai egyeduralom, ami az utóbbi években jellemző.

A Marca azonban most felhívta a figyelmet arra, hogy hét játékos helyzete is cselekvést igényel a királyiaktól, így vagy úgy, ugyanis nekik 2023 nyarán lejár a szerződésük.

Karim Benzema a legnagyobb név, a friss aranylabdás még nem írt alá új kontraktust. Ez azonban csak idő kérdése, mivel a játékos és a klub is teljesmértékben eltökélt a folytatás iránt.

Modric és Kroos is lejáró szerződésűek, az esetükben sem beszélhetünk azonban nagy kérdőjelekről. Mindkettőjükkel hosszabbítana a klub, és amennyiben ők nem határoznak másképp, maradnak a habfehéreknél.

Nem úgy, mint Mariano és Ceballos esetében. A madridi lap szerint egyikőjüknek sem kínál új szerződést a klub, így a távozásuk valószínűsíthető.

Asensio kapcsán sok pletykát lehetett olvasni, a mostani állás szerint azonban megkapja a lehetőséget a bizonyításra és elé tesznek egy hosszabbítási ajánlatot.

Nacho esetében még nem döntött a klub, az ő helyzete a tavasz során tisztázódik majd.

Extending Toni Kroos’ contract is probably more important than any signing Madrid could make including Bellingham. He is the human control button that transforms Real Madrid. pic.twitter.com/NN8itU5ugt