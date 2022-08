Feszült hangulatú meccsen, 2-0-ra kikapott az Atlético Madrid a Villarreallal szemben a La Liga második fordulójában, vasárnap este.

A mérkőzést követően a Wanda Metropolitano gyepén már csak a cserejátékosok és a „pár percesek” tartózkodtak, amikor Mario Hermoso egyszer csak heves vitába keveredett a szurkolók egy csoportjával.

A „Frente Atleti”, a matracosok legradikálisabb szurkolói klubja Antoine Griezmannt szidalmazta, ezt tette szóvá Hermoso a levezetés közben.

A játékos és a szurkolók között parázs szóváltás alakult ki, a védőt pedig Real Madrid-os múltjával hergelték. Hermoso az inzultálások hatására a lelátóra is fel akart menni, és hiába az edzői stáb erőfeszítései, a védő átugrotta a pálya széli óriásplakátot és elindult az ultrák felé.

Hermosót ekkor már üvegekkel is dobálták a drukkerek, ennél tovább azonban nem fajult a helyzet, köszönhetően a biztonságiak közbenjárásának.

