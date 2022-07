Eden Hazard az ESPN-nek adott interjúja során kitért arra, hogy kit tart a legkeményebb védőnek, akivel valaha dolga volt.

A kérdést követően a belga nem hezitált, egyből rávágta Kyle Walker nevét.

„Kyle Walker. Erős és gyors. Én is erős és gyors vagyok, de ő még erősebb és még gyorsabb. – ecsetelte viccesen a támadó – Véleményem szerint ő világ egyik legjobb jobbhátvédje.”

Hazard 2019-ben csatlakozott a Real Madridhoz, ám a felé támasztott elvásároknak eddig nem tudott megfelelni.

A sok sérülés és formahanyatlás miatt kifejezetten kevés meccsen lépett pályára, így az sem csoda, hogy az ESPN kérdésére is a Chelsea-s időszakából választott magának ellenfelet.

Eden Hazard has named Kyle Walker as the toughest player he came up against in the #PL. pic.twitter.com/iunObHFOMk