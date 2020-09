Eden Hazard, a Real Madrid legdrágább igazolása ismét túlsúlyosan tért vissza a nyaralásból.

A belga támadót tavaly nyáron szerződtette a Real 115 millió euróért. A spanyol ABC információ szerint Hazard az első felkészülésére jó néhány plusz kilóval érkezett.



A Sport szerint a 29 éves sztárnak legalább két-három hétre lesz szüksége, hogy fizikálisan utolérje társait, ami nyilván zavarja a spanyol csapat vezetőedzőjét, Zinedine Zidane-t. Hazard múlt héten csatlakozott a belga válogatotthoz, azonban egyetlen percet sem játszott a Nemzetek Ligájában.

Eden Hazard turned up overweight, which upset Zidane. Real Madrid are upset with Hazard as well, because the player is not in required condition and it's a repeat of what happened last year. The player said last year that he loves to enjoy summer and eat then again this year...