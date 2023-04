Eden Hazard madridi pályafutása egyelőre finoman szólva sem nevezhető sikertörténetnek. 2019-ben 100 millió euró körüli összegért igazolt a királyiakhoz, piaci értéke pedig azóta 5 millió euróra zuhant.



Fiának viszont nincs oka szégyenkezni. A kis Leo Hazard a Real Madrid korosztályos csapatában rúgja a bőrt, ahol teljesítményére nem lehet panasz.

A gyerek a Granada elleni találkozón villant egy nagyot, amikor bőven a büntetőterületen kívülről eresztett el egy lövést, ami csodásan száguldott a rövid felső felé.

