Egyértelmű, hogy a Barcelona bajnoki címéhez a visszaszámlálás elindult. A Real Madridnak egyre kevesebb esélye van arra, hogy beérje Xaviékat, a folytonos botladozásuk pedig szépen lassan belelöki a katalánok kezébe a trófeát.



Az idei La Liga szezon több szempontból is rendkívüli lehet a Barcelona számára, ugyanis három rekordot is megdönthetnek a még futó szezonban.

Marc-André Ter Stegennek három további gólnélküli mérkőzésre van szüksége ahhoz, hogy megdöntse Francisco Liano 1993/94-es szezon óta álló rekordját.

Akkor a Deportivo kapusa 26 meccsen nem talált legyőzőre, Ter Stegennek pedig 24 ilyen meccs van a zsebében. A maradék 3 ilyen találkozót az alábbi csapatok ellen kéne kibekkelnie: Osasuna, Espanyol, Real Sociedad, Real Valladolid, Mallorca, Celta Vigo.

Marc ter Stegen says the new Club record for clean sheets "is an achievement for all of the guys." #BarçaBetis pic.twitter.com/LHzm9Krgmy