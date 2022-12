Marcelino Garcia Toral, Roberto Martinez és Luis de la Fuente. A hírek szerint mindhárman szerepelnek a spanyol szövetség szűkített listáján, amennyiben elbúcsúznak Luis Enriquétől.

Spanyolország Marokkó elleni blamáját követően sokan Enrique fejét követelték, azonban a szövetség nem akart elhamarkodott döntést hozni.

Luis Enrique szerződése a szezon végén lejár, így ha nem hosszabbítanak vele, viszonylag egyszerű lesz az elválás.

A dolgot nehezíti, hogy Luis Rubiales, a spanyol szövetség elnöke korábban azt mondta, Enrique addig marad, ameddig csak akar. A SPORT értesülései szerint ezt azonban nem szabad készpénznek venni.

Marcelino tavaly óta klubnélküli, ekkor köszöntek el tőle Bilbaóban. Martinez útjai a vb-kiesést követően váltak el a belgáktól, de la Fuente pedig a spanyol U21-es csapat trénere. Három ember, három különböző életpálya, érdekes lesz figyelni, hogy adott esetben kinek szavaznak majd bizalmat.

Luis Enrique: “Next week we will speak and discuss about my future, now it’s not the right moment — I’m the one responsible”. #Qatar2022 pic.twitter.com/r3tOQDim9z