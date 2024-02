Ahogy arról már beszámoltunk, 1-1-es döntetlennel zárult a Real Madrid-Atletico Madrid rangadó. A lefújást követően a királyi gárda klubtévéje három büntetőt hiányolt.

„Az elsőt akkor kellett volna befújnia, amikor Saul földre vitte Lucas Vazquezt. Egyértelmű büntető, a játékvezető tökéletesen helyezkedett, de nem ítélte meg, és a VAR sem mutatott rá. Lucas esése az ellenfél indítása után nyilvánvaló. Nincs mesterséges intelligencia, ami közbelépett és utólag hozzátett valamit. Szégyen, hogy a bírók ilyen nyilvánvaló helyzetekben másfelé néznek.”

The referee does not give one penalty. This is incredible, eh… pic.twitter.com/fxhoAvs7je

A másik két esetnél Jude Bellingham volt a „szenvedő fél”: „Előbb Stefan Savić vitte földre. Az angol versenyben volt egy passzért, amivel egyedül maradt volna Oblak előtt, de aztán a montenegrói könyökölt rá, hogy szabálytalanul állítsa meg. Nincs miről beszélnünk, kár, hogy ezt nem ítélték meg. Ez egy akkora büntető, mint egy ház!”

@LaLigaTV: “That’s a penalty, Savic does not even look at the ball. The only reason the referee doesn’t give it is maybe he thinks Bellingham won’t reach the ball.



But Savic clearly pushed him.” pic.twitter.com/NPXl29qjgI