A Barcelona vezetőedzője, Xavi Hernandez elismerően nyilatkozott a Real Madridtól, azt követően, hogy a Királyi Gárda 4-0-ra legyőzte hazai pályán a csapatát.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Real Madrid 4-0-ra legyőzte a Barcelonát a spanyol Király-kupa elődöntőjének visszavágósján. A katalánok vezetőedzője, Xavi már a mérkőzést megelőzően is úgy vélte, hogy a madridiak a párharc favoritjai, ezt pedig a meccs után is megerősítette.



„Ha ilyen kiegyenlített a futball, ki kell használni a pillanatokat. Nekünk az első félidőben nem sikerült, nekik a másodikban igen. Felsőbbrendűek voltak, nincs kifogás. Nehezen megemészthető ez a vereség” – mondta a Diario AS-nek, majd arra is kitért, a második gól után összetört csapata.



„A második gól nagyon összetört minket. Nem használtuk ki a helyzeteinket, és ahogy korábban az egyik sajtótájékoztatón mondtam, továbbra is a Madrid a favorit. Ő a Bajnokok Ligája bajnoka, egy úri klub.”



Xavi ezt követően hangsúlyozta, tanulniuk kell a hibáikból.



„Nehezen tudtuk megemészteni ez az éjszakát. Jók voltunk, de a második félidőben, 0-2-nél elrontottuk. Meg kell tanulnunk jobban versenyezni.”



„Az én szemszögemből ez egy nehéz eredmény, de a bajnokságra kell koncentrálnunk. A Real egy nagyszerű csapat. Ha nem te ölöd meg Madridot, akkor ő öl meg téged. A jövőben tanulnunk kell a hibáinkból” – zárta szavait.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images