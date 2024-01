Csütörtök este a Király-kupa küzdelmei újabb érdekes esetet hoztak, ezúttal a kedvezményezett fél a másik madridi klub, az Atlético volt.



A Sevilla csapata nem kapott meg egy jogosnak tűnő büntetőt, ez pedig érthető módon felbosszantotta a játékosokat, kiváltképp azért, mert nemrégiben egy hasonló eset már történt Spanyolországban.

Marcao, a Sevilla védője is csak nehezen tudta magában tartani a gondolatait.

„Részvétem a csapattársak és a szurkolók felé, a meccsen történtek miatt. Nehéz meccs volt, sok minden történt, de azt elmondhatom, hogy mi voltunk, akik jobban koncentráltunk, és jobban akartuk a győzelmet.”



„Ha elmondanám, ami most a fejemben jár, két-három hónapra biztosan eltiltanának. Tovább kell lépni, és bajnokságra koncentrálni…” – folytotta magába indulatait a brazil.

"Nem Lamela esetéről beszélek, sokkal inkább Sow-ról… Nem beszélek, nem mondok semmit. Nagyon ideges és szomorú vagyok most…” – zárta nyilatkozatát a védő.

Not one, but two penalties denied for Sevilla today while Atletico Madrid getting clear favors.



This is the same team that won by an offside goal 3 days ago.



But Simeone will come out acting like the victim and Barca fans will deep throat him as usual pic.twitter.com/a6iE11mY0T https://t.co/myZoJI0sEX