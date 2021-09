Az álmok tényleg valóra válnak. Ezzel a mondattal posztolta Eduardo Camavinga, hogy a Real Madrid játékosa lesz. A kijelentés elcsépeltnek tűnhet, az ő esetében azonban ez az egy sor túlmutat mindenen. A fiatal játékos gyermekkora ugyanis nem a felhőtlen boldogságról szólt.



A 18 éves labdarúgó Miconje -ban született, egy kis közösségben, egy angliai menekülttáborban. Még csecsemő volt, amikor családja letelepedett a franciaországi Fourgeres-ben, ami 50 km-re északkeletre van Rennes-től.



Camavinga gyermekkora nem volt könnyű. Hat testvér közül ő volt a harmadik. Édesanyja megpróbálta őt rávenni, hogy kötelezze el a judo mellett, de ő nem ezt választotta. Az örökmozgó gyerek sok mindent megrongált otthon, ezért édesapja, Celestino levitte focizni egy szerény helyi klubba, a Drapeau Fougeres –be.



„Nem tudtam semmit” - mondja most Camavinga.



"Anyám elvitt és beíratott. Emlékszem, hogy elvettem a labdát, és cselezgettem."



Először hatéves korában kezdett labdába rúgni, ettől kezdve pedig mindig egy korosztállyal feljebb játszott. A Rennes-t lenyűgözte a tudása és meghívta egy nyári tornára. Ott figyelt fel rá Julian Stephan.



A dolgok meseszerűen alakultak, ám egy csapásra megváltozott minden. Camavinga 11 éves volt és a kapujában állt, hogy aláírjon a Rennes-vel, ám ekkor tragédia érte a családjukat. A házuk kigyulladt és a tűzben odaveszett mindenük.

A család egy jótékonysági szervezeten keresztül kapott a mindennapi élethez szükséges dolgokat, hogy túl tudják élni a helyzetet.



"Mindent elveszítettek" - mondta Nicolas Martinais , aki a fiút edzette a kezdeti éveiben.



„Az a ház a könnyek tengere volt” – tette hozzá.



"Másnap edzésre kellett mennem, és a futball segített ellazulni" – emlékezett vissza maga Camavinga.



„Ez volt a megmenekülés egyetlen módja.”



Camavinga 2020-ban a Ouest France -nak adott interjújában emlékezett vissza apja akkori szavaira.



"Ne aggódjon, nagyszerű labdarúgó lesz, és újjáépíti ezt a házat" - mondta a játékos apja.



„Igaz, hogy ezt mondta nekem” - mondta Camavinga.



"Én voltam a család reménysége. Hirtelen motivált lettem. A szüleim már boldogok voltak, de tudtam, hogy még boldogabbá tehetem őket."



Camavinga azóta sem felejtette el azt a reggelt.



"Alig egy éve voltunk abban a házban, amelyet a szüleim építettek. Úgy emlékszem a tűzre, mintha tegnap lett volna. Az iskolában voltam, és láttam, hogy a tűzoltók kimásznak az ablakon."

"Az óra végén a tanárok odajöttek hozzám és a húgomhoz, és elmagyarázták, mi történt. Őket kérték meg, hogy szedjenek össze, és vigyenek oda minket. Minden leégett, minden elpusztult."



Most úgy tűnik, a sors kárpótolja Camavingát a sok szörnyűségért. A még most is csak 18 éves játékos 2021-től a Real Madrid színeiben folytatja, ezzel is valóra váltva az álmát.

Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/Real Madrid C.F.