Pep Guardiola részt vett a mallorcai Pula Golf Resortban megrendezett Puma Legends Trophy verseny előestéjén, ahol különféle sporttémákról beszélt, és kitért korábbi klubjára, a Barcelonára is.



A Manchester City vezetőedzője kiemelte, biztos benne, hogy Robert Lewandowski alkalmazkodna a Barcelona játékához, de nem tudja, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő klub leigazolhatja-e őt.



„Fogalmam sincs, hogy őszinte legyek, de jó lenne? Lewandowskiról beszélünk" – mondta.



„Tökéletesen alkalmazkodna bárhol. De nem tudom, hogy a Barcelona az anyagi helyzete miatt tudja-e szerződtetni, és hogy a Bayern engedi-e távozni."



Guardiola egyik kedvenc játékosára, Gavira is kitért.



„Ő fantasztikus. Ugyanúgy, mint Ansu Fati vagy Pedri. Megmutatják, hogy nagyon nagy jövő és nagyon jó munka van az ifjúsági rendszerben."



A szakember a Barcelona jelenlegi edzőjét, Xavi Hernándezt is méltatta.



”Nem ismerem a körülményeket, de úgy gondolom, hogy biztosan jó munkát végzett” – mondta.



Egy dolog azonban akadt, amiről Guardiola nem volt hajlandó beszélni, ez pedig nem más, mint a Kylian Mbappé körüli huzavona.



„Nincs megjegyzésem” – vágta rá a franciával kapcsolatos kérdésre.

