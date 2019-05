Miután Antoine Griezmann bejelentette, nyáron el fogja hagyni az Atlético Madridot, a legvalószínűbb forgatókönyv az volt, hogy a Barcelonához kerül, melyet tavaly kikosarazott a „Döntés” című dokumentum filmjében. Pont ezért viszont a szurkolók már többször is kinyilvánították véleményüket, miszerint semmi keresnivalója a csapatnál, valamint szárnyra kaptak azok a hírek is, hogy az öltöző is megvétózta a szerződtetését. Mindez azok fényében volt meglepő, hogy egy kiszivárgott beszélgetés alapján Griezmann azt állította, Messinek nem mondhatott nemet.

Griezmann: Nem mondhattam nemet Messinek Ezen múlhatott a francia jövője.