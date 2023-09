Győzelemmel mutatkozott be csapatában Mason Greenwood. A középpályást a Manchester United adta kölcsön, miután a jogi ügyét (szexuális erőszak volt ellene a vád, de az eljárást megszüntették) követően úgy döntöttek, máshol tér vissza a labdarúgásba.

A Getafe fordulatos mérkőzésen, 3-2-e győzte le az Osasuna csapatát. Jose Bordalas a találkozót követően szót ejtett Greenwood helyzetéről: „Segített a támadó feladatokban, nagyon támogató volt. Türelemmel és nyugalommal dolgozunk, hónapok nem játszott.”

A mai nap nagyon különleges lehetett számára. Versenyezni és játszani akar. Láttuk a szurkolók és a csapattársai reakcióját. Nyugodtnak kell lennünk. "Nagyon boldogok vagyunk, nagyon jól beilleszkedett ilyen rövid idő alatt.” – tette hozzá az edző, aki szerint „a nyelv hátrányt jelent, egy tanárral dolgozik, hogy megpróbálja felgyorsítani a spanyol nyelvtanulást, így jobban tud kapcsolatot tartani a csapattársaival. Figyelemre méltóan kezdett, boldogok elégedettek vagyunk.”

A vezetőedző ugyanakkor elnézést is kért, amiért korábban tévesen azt állította, hogy Greenwood Jude Bellingham baráti javaslatára érkezett a LaLigába. „Csak tisztázni akartam, hogy nem volt rossz szándék.” – jelezte a tréner, amit a klub továbbított Bellingham felé is.



