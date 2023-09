A Getafe szurkolói a stadionjuk előtt gyűltek össze, hogy megünnepeljék Mason Greenwood Manchester Unitedtől való átigazolását.

A 21 éves játékos egy szezonra érkezett kölcsönbe a La Liga csapathoz, miután a Manchester United úgy döntött, hogy minden fél számára az a legjobb megoldás, ha a csatár msáhol folytatja a pályafutását.

Néhány Getafe-szurkoló pedig nagyon örül az üzletnek, és a szurkolók egy csoportját lefilmezték, amint az Alfonso Pérez Coliseum előtt a telefonjukon várják a megerősítést az aláírásról. A hír hallatán ugráltak örömükben, a Getafe Twitter-fiókja pedig egy videót tett közzé a reakciójukról.

Greenwood ellen belső vizsgálatot indított a klub, miután februárban nemi erőszak kísérlete, testi sértés és irányító magatartás vádját ejtette a koronai ügyészség. A Manchester United közleménye, amelyben megerősítették Greenwood spanyol klubhoz való költözését, így szólt: „Mason Greenwood egy szezonra szóló kölcsönszerződéssel a Getafe CF La Liga csapatához szerződött. A lépés lehetővé teszi Greenwood számára, hogy a Manchester Unitedtől távol kezdje újraépíteni a karrierjét. A klub továbbra is támogatásáról biztosítja Masont és családját az átigazolási időszakban."

Greenwood érkezése óta a Getafe egy vadonatúj Twitter-fiókot is létrehozott, hogy az angol nyelvű szurkolók követhessék és naprakészek legyenek a játékosuk kapcsán. James Ducker a The Telegraph-tól azt is megerősítette, hogy a Vörös Ördögök fizetik a bérének nagy részét.

Hello English fans!



Remember you can follow our brand new English account @GetafeCFen and keep up-to-date with all the news about the team! #VamosGeta | #LetsGoGeta