Jonathan Barnett walesi ügynök is megerősítette, hogy Gareth Bale ezen a nyáron távozik a Real Madridtól.



Gareth Bale 2013 nyarán érkezett a spanyolokhoz a Tottenhamtől. Annak ellenére, hogy számos trófea megszerzésében alaposan kivette a részét, a walesinek az utóbbi időben nagyon nehéz dolga volt. Bale szerződése ezen a nyáron jár le a Real Madriddal. Most Jonathan Barnett, a játékos ügynöke megerősítette , hogy a 32 éves játékos elhagyja a spanyol nagyklubot.



„Gareth elhagyja a Real Madridot” – mondta a Diário Recordnak Fabrizio Romano szerint.



„Valószínűnek tartom a visszatérést az angol futballba, de a jövője Walestől és a vb-re való pótkvalifikációtól is függ.



Bale 258 meccsen összesen 106 gólt szerzett a Real Madrid színeiben és négyszer emelhette magasba a BL-trófeát. A 32 éves játékost többek között a Tottenhammel , a Cardiffal , az Arsenallal , a Milannal és a DC Uniteddel is kapcsolatba hozták már.

Borítókép: Facebook.com/Real Madrid C. F.