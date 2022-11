Igazi közönségkedvenccé vált szépen lassan Federico Valverde, aki mára a Real Madrid játékának egyik megkerülhetetlen alakja.

A Celtic elleni meccset követően neki szegezték a kérdést, hogy miért a 15-ös mezben játszik. A válaszra senki sem számított:

„Miért viselem a 15-öst? Mert júniusban elhozzuk a 15.-et a Bernabeuba!” – utalt az uruguayi arra, hogy ha idén is megnyerné a BL-t a Real Madrid, az a 15. sikere lenne a csapatnak.

Az uruguayi remekel idén, már 8 gólnál és 4 gólpassznál tart a szezonban.

| Valverde: "Why do I wear number 15? It's because we're bringing the 15th to the Bernabeu in June" pic.twitter.com/UFGiQedGe8