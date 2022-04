Az elmúlt napokban az El Confidencial fokozatosan tárta a nyilvánosság elé a Gérard Piqué és a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke, Luis Rubiales közt végbe menő megállapodásokat tartalmazó telefonbeszélgetéseket. Most lerántották a leplet az utolsó részletről is.



A hét elején arról szóltak a hírek, hogy Piqué közvetlenül részt vett abban a megállapodásban, melynek értelmében a Spanyol Szuperkupát Szaúd-Arábiába költöztették.

Csütörtökön pedig újabb részlettel állt elő a spanyol média. A most kiszivárgott Whatsapp-üzenetekben Piqué a videóbíróról panaszkodott az elnöknek, nem sokkal az El Clasicót megelőzően.

2019. december 14-én a gránátvörös-kékek a Real Sociedad ellen játszottak 2-2-es döntetlent. A mérkőzés végén Piqué úgy érezte büntetőt kellett volna kapnia, ám a sípszó elmaradt és a VAR sem jelzett. A játékos ezt követően panaszkodott az elnöknek.

Pique: A fenébe, ma elrontották.



Rubiales: Mi történt?



Pique: Jó, nem konzultáltak a VAR-ral, amikor nagyon egyértelműen büntető volt. A VAR-os srácok nem szóltak semmit. Figyelmeztetniük kellett volna a játékvezetőt. Főleg, hogy az első félidőben Busquets ellen fújt.



Rubiales: Tudod mi folyik itt, Géri (Piqué)? Akár világos, akár nem... nem láttam. Becsületszó, nem láttam. Sevillában vagyok és... na. Sevillában van tv, de nem láttam. Tudom, hogy kétszer ítéltek ellened, és nem adták meg neked a büntetőt. De hé, majd később megnézem. Illetve, ha tévedtek... tudod, hogy én az egész közepén állok... de nem áll szándékomban ártani vagy hasznot hozni senkinek, ugye?



A beszélgetés után négy nappal a Barcelona a Real Madrid ellen lépett pályára. A mérkőzést eredetileg októberben lett volna, ám elhalasztották azt. A december 18-án megrendezésre kerülő El Clasicón Piqué és társai kiköszörülték a néhány nappal korábban szerzett csorbát, igaz a bírói ítéletek ezen a mérkőzésen is igazán érdekesen alakultak.



Az Alejandro Hernández Hernández által vezetett mérkőzésen Real Madridnak két büntetőt is kellett volna kapnia, mivel Ivan Rakitic majd Clément Lenlet is súlyos szabálytalanságot követett el a tizenhatoson belül Raphael Varane ellen.



„Elkeserítő, hogy a VAR nem lépett közbe, ez két nagyon egyértelmű akció” – bosszankodott a higgadt és diplomatikus Emilio Butragueño akkor.

