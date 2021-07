A spanyol védő Florentino Pérez elnök kíséretében írta alá új szerződését a Real Madriddal.

Nacho Fernández kontraktusa az előző idény végén lejárt a klubbal, amit most sikeresen meghosszabbítottak. A bejelentést Florentino Pérez kíséretében tették meg. A 29 éves védő 2023. június 30-ig írt alá a klubbal. Aláírása után egy mezt kapott a nevével és a 2023-as számmal.

Mindeközben a Paris Saint Germain is bejelentette a Real Madrid-legenda, Sergio Ramos szerződtetését.

Fabrizio Romano transzferszakértő számolt be elsőként róla, hogy, Ramos szerdán megérkezett Párizsba, ahol át is esett a kötelező orvosi vizsgálatokon, és aláírták a szerződést is, már csak a hivatalos bejelentés hiányzott. A veterán védőnek csak egyéves szerződést ajánlottak fel a Real Madridban, amit nem akart először elfogadni Ramos, majd amikor igent mondott, Florentino Pérez, a klub elnöke azt mondta, lejárt a határidő.