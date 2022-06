Florentino Pérez meleg beszéddel üdvözölte Aurelien Tchouamenit , amelyben azt is kihangsúlyozta, örül, hogy a játékos nem a pénzt részesítette előnyben, amikor klubot választott magának.



Bár a Real Madrid elnökének szavai Tchouamenihez szóltak, egyúttal valószínűleg Kylian Mbappét célozták, aki az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy a Real Madrid helyett eddig klubját a PSG-t választja. Florentino világossá tette, hogy Tchouameninek több lehetősége is volt, ám ő az álmait akarta valóra váltani.



"Kedves Aurelien, gratulálok, mert megvalósítod az álmodat, hogy a Real Madridban játszhatss. 22 évesen választhattál, és a Real Madridot választottad" – mondta a játékos bemutatásán.



"Csapattársaid, Benzema és Camavinga meséltek neked a Bernabéu varázslatáról. Most te magad fedezheted fel."



„Nagyszerű keretünk van, olyan játékosokkal, akik öt Bajnokok Ligája címet nyertek, de a következő kihívások kemények lesznek, ezért meg kell erősítenünk magunkat, és olyan játékosokat kell szerződtetnünk, akik hisznek ebben a klubban, és éhesek a győzelemre.”



"Ma kezdődik az életedben egy szakasz, amelyre büszke leszel. Néhány perc múlva a Real Madrid mezét viseled, azt, amelyet választottál” – tette hozzá.



Pérez a játkos előző klubjáról, a Monacoról is szeretettel beszélt.



"Mi, madridisták örülünk, hogy egy olyan nagyszerű tehetség, mint te, a Real Madridot választotta. Te egy olyan barátságos klubból származik, mint a Monaco...” – mondta.

Borítókép: Twitter.com/Real Madrid C. F.