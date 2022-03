A Barcelona otthon 4-0-ra legyőzte az Osasunát a spanyol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A házigazda a 14. percben kezdte meg a gólgyártást és a 27. percre már háromgólos előnyt kovácsolt - Ferran Torres kétszer is betalált -, a második felvonás közepén aztán tovább növelte a különbséget. A katalán együttes sorozatban negyedszer nyert a La Ligában, ezeken harmadszor jutott négy találatig. A La Blaugrana arra törekszik, hogy a spanyol élvonalban felkapaszkodjon a legjobb négy közé, Torres pedig jó irányba terelte őket.

