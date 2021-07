A Manchester United legendája azt akarja, hogy Raphael Varane a nyáron a klubjában landoljon, és nem habozik auráját felhasználva meggyőzni a Real Madrid védőjét a váltásról.

A tárgyalások nyitottak, mindenki tudja, és ez nagyon izgatja Rio Ferdinandot. A Manchester United korábbi legendás védője mindig is nagyra értékelte Varane játékát, és a legújabb pletykák, amelyek nem csupán pletykák már, arról szólnak, hogy Varane egyre közelebb a Unitedhez. Ferdinand arra kérte az Instagram követőit, hogy tegyenek fel neki kérdéseket, majd az egyikre válaszolva már azt is elárulta, hogy küldött üzenetet Varane-nak, hogy jöjjön Angliába.

„Küldött üzenetet Varane-nak, hiszen a bálványa volt?” – kérdezte az egyik rajongó. „Már kész” – válaszolta az egykori angol védő. „Nagyon szeretném őt a Unitednél látni.. Nagy a valószínűsége, hogy ez is meg is történik” – válaszolta Ferdinand, aki egy „Go Varane” –t is írt a sztorijába.



