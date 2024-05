A 35 éves spanyol labdarúgó, Lucas Pérez Á Coruna városának szülöttje. Karrierje során négy különböző alkalommal is játszott már a Deportivo La Corunában, jelenleg is ott futballozik a korábban Arsenalban és West Hamben is megfordult támadó. Azonban két évvel ezelőtt még az élvonalban szereplő Cádiz együttesét erősítette, viszont tavaly télen úgy döntött, szeretne hazatérni és kifizette az áitgazolási díjának a felét, vagyis 493 ezer eurót, hogy újra a Deport erősíthesse, amely akkor a harmadosztályban szerepelt, így két vonalt is lejjebb igazolt Pérez.

Ebben a szezonban pedig 30 mérkőzésen 12 gólt szerzett, a hétvégén az ő találatával nyert a Depor 1-0-ra a Barcelona B ellen és ezzel bebiztosította bajnoki címét, valamint a feljutását a másodosztályba, melyben legutóbb a 2020/21-es szezonban szerepelt a csapat.

A Deportivo La Coruna-FC Barcelona B mérkőzés összefoglalója:

(Borítókép: Facebook / Deportivo La Coruna)