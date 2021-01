Sajtóinformációk szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette Kieran Trippier tízhetes eltiltását, amelyet a sportfogadásra vonatkozó szabályok megsértése miatt kapott az Atlético Madrid angol válogatott játékosa.

Bár a FIFA korábban jóváhagyta az angol szövetség (FA) döntését, spanyol lapok egybehangzó beszámolója szerint most megváltoztatta korábbi határozatát. Ennek oka - írta például az El País -, hogy előbb meg akarja várni, sikerrel jár-e az Atlético Madrid fellebbezése. Amíg az eljárás tart, a védő továbbra is szerepelhet klubcsapatában.



Az FA közvetlenül karácsony előtt sújtotta eltiltással és 77 ezer eurós bírsággal a 30 éves Trippiert, aki így összesen 12 bajnoki meccsről és a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről is lemaradt volna.



A vád szerint a 25-szörös válogatott futballista hét pontban is megszegte a szabályokat, az FA ezek közül négyben találta bűnösnek. Az ügy azzal van összefüggésben, amikor a játékos 2019 júliusában a Tottenham Hotspurtől az Atléticóhoz igazolt, a szerződéskötésről ugyanis még az előtt információt adott egy rokonának, hogy annak ténye nyilvánosságra került volna.



Trippier azzal védekezik, hogy nem fogadott ezzel kapcsolatban és nem profitált mások sportfogadásából sem.

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images