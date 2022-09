Cesc Fabregas jelenleg a Serie B-s Como gárdájában rúgja a bőrt, ahol jó eséllyel edzői ambícióit is kiélheti, ha úgy dönt szögre akasztja a stoplist.

A katalánok korábbi játékosa most egy nagyobb lélegzetvételű interjút adott, ahol szóba került Xavi és csapata is.

A Barcelona komoly gondokkal küzd a szabadrúgások terén, mióta Lionel Messi elhagyta a csapatot. A gránátvörös-kékek egyetlen egy szabadrúgásgólt sem szereztek a legenda távozása óta.

Fabregas elmondta, kire kellene bízni az idei szezonban a rögzített szituációkat:

„Marcos Alonso nagyszerűen lövi a szabadrúgásokat. Ha megkapja erre a lehetőséget a Camp Nouban is, kétségtelenül sok gólt szerez majd!” – mondta a spanyol.

Alonso eddigi profi pályafutása során 6 gólt szerzett szabadrúgásból, mindet a Chelsea játékosaként.

Cesc Fábregas: "Marcos Alonso is a great free-kick taker. If he is given opportunities, the Camp Nou will see a lot of free-kick goals, no doubt." pic.twitter.com/8KLDXDCmC1