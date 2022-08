Jules Koundé számára továbbra is várakozással telnek a napok, ugyanis ő lett a „szerencsés” kiválasztott, akit a klub döntése értelmében még mindig nem neveztek az idei bajnokságra.

Hatalmas hír volt Barcelonában, hogy pénteken egy újabb jogeladást nyélbe ütve ismét pénzhez jutott a klub, ezzel lehetővé vált, hogy friss igazolásait regisztrálja a liga rajtja előtt. Mégsem volt teljes az öröm, ugyanis ebbe az összegbe nem fért bele mindenki, a kimaradó pedig Koundé lett.

A Barcelona alelnöke, Rafa Yuste a szombati meccset megelőzően beszélt a szituációról és arról is, hogy megnyugtatták a francia védőt a történtekkel kapcsolatban.

„Beszéltem Koundéval, hogy megnyugodjon. Elmagyaráztuk neki az okokat és ígéretet tettünk, hogy mindent megteszünk azért, hogy jövő hétvégén a Real Sociedad ellen már ő is pályára léphessen.”

Yuste elégedetten beszélt a katalánok nyári munkájáról és szót ejtett arról is, hogy nem kizárt, hogy újabb igazolásokat bonyolítanak le.

| Joan Laporta: “There will be a departure soon & we will then register Jules Koundé.”