21 millió fontot fizetett Ronaldinhóért a katalán klub, Laporta elnök személyes küldetésének tekintette a világbajnok megszerzését, akiért a Manchester United is bejelentkezett.



Ronaldinho két bajnoki címet és egy BL-t nyert a gránátvörös-kékekkel, számos felejthetetlen pillanatot okozva a szurkolóknak.



Már a hivatalos bemutatásán hatalmas show-t csinált: Több ezer szurkoló előtt könnyedén zsonglőrködött a labdával a térdén, a lábán és a fején, majd elővette a "világkörüli turnét", azaz különféle testrészein egyensúlyozott, végül a lelátóra küldte a lasztit.







Az első meccsét majdnem lekéste az új szerzemény, mert úton volt hazafelé a válogatott meccseiről. A Barca szerette volna elhalasztani a Sevilla elleni találkozót, de az ellenfél nem ment be, csak annyit engedtek, hogy éjfél után kezdődhetett a mérkőzés.



Ahol Ronaldinho meg is szerezte első gólját. Öt évvel később, 2008 nyarán igazolt Milánóba.



Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images