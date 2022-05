Az előző hétvégén a Real Madrid walesi játékosa, Gareth Bale hátsérülés miatt kihagyta a „királyi Gárda” 35. bajnoki címének ünneplését.

A Real Madrid belső szabályzata szerint minden csapatnak kötelező megtekintenie csapata hazai mérkőzését, függetlenül attól, hogy sérült-e vagy sem.

Ennek ellenére Gareth Bale nélkül is remekelt a Real Madrid az Espanyol ellen, csapata 4-0-ra nyert, amellyel bebiztosította a bajnoki címet.

Carlo Ancelotti együttese, már bajnokként lép ma este pályára az Atlético Madrid ellen és a meccset megelőző sajtótájékoztatón az egyik újságíró megkérdezte az olasz mestert, hogy mi volt a magyarázata annak, hogy Bale még a lelátón sem volt ott.

Bale-nek mindenki örült, nem volt ott, mert nem tudott megmozdulni sem. Előfordul, amikor az embernek nagyon fáj a háta. Velem is volt már ilyen. – mondta Ancelotti.

Azonban ha jól érzi magát, ugyanúgy tud edzeni, mint a többiek.

Gareth Bale a bajnoki cím megszerzése után ezt írta a Twitteren.

„Nagyon csalódott vagyok, hogy nem tudtam veletek ünnepelni. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Gratulálok a fiúknak".

CAMPEONES



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE