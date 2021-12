Xavi Hernández vezetőedző szerint csapatátánál, az FC Barcelonánál most vette kezdetét az új korszak, miután nem jutottak be a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

A Barcelona negyedszer esett ki a BL-csoportkörben, ezt megelőzően 1997-ben, 1998-ban és 2000-ben történt a csapattal hasonló "csúfság".



Ezúttal a Bayern München vendégeként szerdán elszenvedett 3-0-s vereség jelentette a búcsút a katalánoknak, akiknek az idegenbeli győzelem ért volna továbbjutást. Xavi kritikusan elismerte: a Barcelona jelenleg nem tartozik Európa legjobbjai közé. Hozzátette: amennyiben oda tartoznának, akkor továbbjutottak volna.



"Ez egy nagyon szomorú helyzet, amit nehéz feldolgoznunk, de mégis szembe kell néznünk a vele, és a nulláról kell kezdenünk. A valóság az, hogy az Európa-ligában folytatjuk a szereplésünket, az új korszak most kezdődött el" - mondta a 41 éves szakember, aki játékosként a klub egyik legendás alakja.



Joan Laporta klubelnök kiemelte: eljött az idő, hogy kemény munkával próbáljanak úrrá lenni a nehézségeiken - az együttes a bajnokságban is visszafogottan teljesít, 15 meccsen 23 pontot gyűjtött -, és egységet kért a szurkolóktól. A klubvezér szerint szimpatizánsaik türelmére, támogatására most nagyobb szüksége van a csapatnak, a játékosoknak és a szakmai stábnak, mint valaha.



A Barcelona 7 ponttal, valamint 2-9-es gólkülönbséggel zárta a csoportkört. A szerzett találatokat tekintve ilyen gyengén még nem teljesítettek a BL-csoportkörben, és a kapott gólok számát tekintve is csupán az 1997-98-as idényben volt rosszabb a mérlegük, akkor 14-gyel zártak.

Xavi a klub történetének második edzője, aki első két BL-meccsét követően nyeretlen, az első a holland Louis van Gaal volt 1997-ben. Mindketten egy-egy döntetlent és vereséget produkáltak első két találkozójukon.

