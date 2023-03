Sajtóhírek szerint a Real Madridnak már négy vészforgatókönyve is van arra az esetre, ha a szezont követően távozna tőlük Carlo Ancelotti.



Carlo Ancelotti szerződése 2024-ig szól a Királyi Gárdával, ám korábban szoros összefüggésbe hozták őt a brazil válogatott szövetségi kapitányi posztjával. Bár a szakember cáfolta a pletykákat, a közelmúltban több spanyol lap is arról számolt be, hogy a tréner helyzete bizonytalanná vált a Barcelona bajnokságban való menetelése miatt.



A német Sport-Bild most arról számolt be, hogy a spanyol klubnak több jelöltje is van az esetlegesen megüresedő pozíció betöltésére.



A szóban forgó edzők egyike Thomas Tuchel, aki állítólag szívesen vállalná a feladatot, és már a spanyol nyelv elsajátítását is elkezdte. A lap rajta kívül Mauricio Pochettinót, Xabi Alonsót és Raúlt jelölte meg alternatívaként.



Közülük Tuchelnek és Pochettinónak jelenleg nincs klubja, Alonso a német Bayer Leverkusent, míg Raúl a Real Madrid B-csapatát irányítja.

Borítókép: Ivan Yordanov/MI News/NurPhoto via Getty Images