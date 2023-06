„Kedves madridisták! Egy nagy gombóccal a torkomban, vegyes érzésekkel teli szívvel fordulok ma hozzátok. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit érzek, de úgy gondolom, hogy ezt kell tennem, életemnek ezen fejezetét a megérdemelt mértékben le kell zárnom.” – szólt Asensio a Real szurkolóihoz, akiket hosszan méltatott, ahogyan világklasszis csapattársait és a klub edzőit, vezetőit is.



Asensio 2015. július elsején csatlakozott a Real Madridhoz, megközelítőleg négymilló eurót fizetett játékjogáért az RCD Mallorcának. A 2015/16-os szezon jelentős részét az Espanyolnál töltötte kölcsönben. A fővárosiakkal tizenhét trófeát emelhetett a magasba, háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját és a spanyol bajnokságot. A LaLiga előző idényében 30 találkozón 9 gólt szerzett, a BL-ben háromszor zörgette meg az ellenfelek kapuját.



Bár a Real szerette volna megtartani a jobb oldali támadót – ahogy a búcsúüzenetből is kiderült – Asensio új kihívást keres. Sajtóhírek szerint a PSG lehet a következő csapata, a várhatóan jelentősen átalakuló párizsiak hosszútávú szerződést kínálhatnak neki.

No changes on Marco Asensio plans. He will leave Real Madrid, decision made last week — PSG are pushing with his agent Jorge Mendes, that’s why there’s no green light to Aston Villa proposal yet. ???????? #transfers https://t.co/7tbLck8Na2