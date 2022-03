Jordi Alba felszólítja a Barcelonát, hogy adjon új szerződést a francia válogatott Ousmane Dembélének.



A 24 éves Ousmane Dembélé szerződése a szezon végén lejár a Barcelonával. A felek többször is próbáltak megegyezni a hosszabbítást illetően, de ez idáig nem jártak eredménnyel. A hosszas huzavona után a francia állítólag nagyon közel került ahhoz, hogy a Paris Saint-Germainbe igazoljon, de a legújabb pletykák szerint még a katalán klubnak is lehet esélye.



Az elmúlt napokban a Barcelona megnyitotta a tárgyalásokat Dembélével. A jelentések szerint a katalánok játékos ügynökével is hajlandóak lennének újra asztalhoz ülni.



A Barcelona balhátvédje, Jordi Albanagyon reméli, hogy a francia válogatott csatár marad a klubnál.



„Hosszabbítani Dembélével? Szerintem meg kellene tenniük” – mondta a spanyol El Larguerónak.

„Pozíciójában a világ egyik legjobbja. Motivált, és nem tudom, mit fog tenni, de remélem, marad” – tette hozzá.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images